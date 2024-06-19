НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2024, 17:54
1 мин.

Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото из роддома

Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото из роддома

© Starface.ru

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото жены из роддома. Об этом он сообщил в соцсетях. СМИ пишут, что родилась девочка.

Хайдаров поделился снимком из родильной палаты, на котором его жена Светлана Сильваши лежит на кровати и улыбается. Муж и жена выглядят счастливыми. Новорожденного ребенка пока не стали показывать, закрыв лицо смайликом. Имени тоже они не назвали.

Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото из роддома

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Тимур и Светлана сыграли свадьбу в декабре 2021 года. Уже в следующем году у них родилась наследница, которую они назвали Амирой. В феврале этого года женщина сообщила о том, что снова беременна. Оказалось, что у Сильваши есть также дочь София, появившаяся на свет в предыдущем браке женщины.

Сама Светлана сильно волновалась во время беременности, а все из-за скандальных историй, в которые попал ее муж. 27 февраля в частной клинике скончался пациент пластического хирурга Тимура Хайдарова, продюсер Петр Гаврилов. Следователи занимаются расследованием причин смерти мужчины. В клинике постоянно проходят проверки. В них была замешана и сама Сильваши.

Ранее мы писали о том, что актриса Глафира Тарханова стала мамой и рассекретила имя, которое выбрала для дочери. Это редкое имя, которое встречается в литературе.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
беременность
роды
дети
скандал
Тимур Хайдаров