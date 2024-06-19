Хирург Тимур Хайдаров стал отцом во второй раз и показал фото из роддома

Напомним, что Тимур и Светлана сыграли свадьбу в декабре 2021 года. Уже в следующем году у них родилась наследница, которую они назвали Амирой. В феврале этого года женщина сообщила о том, что снова беременна. Оказалось, что у Сильваши есть также дочь София, появившаяся на свет в предыдущем браке женщины.

Сама Светлана сильно волновалась во время беременности, а все из-за скандальных историй, в которые попал ее муж. 27 февраля в частной клинике скончался пациент пластического хирурга Тимура Хайдарова, продюсер Петр Гаврилов. Следователи занимаются расследованием причин смерти мужчины. В клинике постоянно проходят проверки. В них была замешана и сама Сильваши.

Ранее мы писали о том, что актриса Глафира Тарханова стала мамой и рассекретила имя, которое выбрала для дочери. Это редкое имя, которое встречается в литературе.