Жена телеведущего Андрея Черкасова сообщила, что беременна во второй раз
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Жена телеведущего Андрея Черкасова сообщила, что беременна во второй раз. Кристина поделилась радостной новостью в соцсети.
В личном блоге Кристины появился трогательный ролик с Андреем. На нем супруги танцуют под медленную музыку, а затем телеведущий опускается на колени и целует живот возлюбленной.
«Разделите с нами счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — написала Кристина.
Для съемки Черкасова выбрала черный комбинезон, который подчеркнул ее округлившиеся формы. Андрей предстал перед публикой в классическом костюме с черной рубашкой.
Отметим, что пара не стала раскрывать пол малыша и примерную дату родов.
В 2020 году Кристина родила от Андрея сына Святослава.
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