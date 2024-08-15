Жена телеведущего Андрея Черкасова сообщила, что беременна во второй раз. Кристина поделилась радостной новостью в соцсети.

В личном блоге Кристины появился трогательный ролик с Андреем. На нем супруги танцуют под медленную музыку, а затем телеведущий опускается на колени и целует живот возлюбленной.

«Разделите с нами счастье. Мы ждем пополнения в нашей семье», — написала Кристина.

Для съемки Черкасова выбрала черный комбинезон, который подчеркнул ее округлившиеся формы. Андрей предстал перед публикой в классическом костюме с черной рубашкой.

Отметим, что пара не стала раскрывать пол малыша и примерную дату родов.

В 2020 году Кристина родила от Андрея сына Святослава.

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