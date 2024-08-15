Отдыхают на вилле за миллиард рублей: как проводят каникулы дети Филиппа Киркорова

Дети Филиппа Киркорова после завершения учебного года в Дубае отправились на отдых в Грецию, где проводят время на вилле певца, стоимость которой составляет почти миллиард рублей.

Как признался сам исполнитель хита «Цвет настроения синий», в резиденции «Элунда» на Крите, где расположена его вилла, отдыхают также Леди Гага, Дженнифер Лопес и Шарлиз Терон. Элитную недвижимость певец приобрел около двух лет назад.

«У меня теперь там четырехэтажная вилла. Интерьер отделан в греческом стиле, там несколько спален, чтобы ко мне и детям могли приезжать наши болгарские родственники и друзья. Все сделано в светлых тонах, красивые большие джакузи почти в каждой комнате», - приводит Kp.ru слова Киркорова.

Певец часто катается с детьми на велосипедах. Кроме того, Алла-Виктория и Мартин увлеклись серфингом и игрой в гольф.

После завершения каникул наследники Киркорова вернутся в Дубай. По данным издания, они получают образование в международной школе Swiss International Scientific School. Стоимость обучения за одного ребенка там составляет 63,4 тысячи долларов (5,6 миллиона рублей) в год.

Ранее пользователи Сети отметили, что 12-летняя дочь артиста Алла-Виктория сильно изменилась за лето — она выросла и уже достает знаменитому отцу до плеча при том, что рост Филиппа составляет около двух метров.