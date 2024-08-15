«Могу что угодно сказать»: 52-летняя Марина Федункив вышла на связь после новостей о беременности

Актриса Марина Федункив прокомментировала новости о своей беременности. В СМИ распространилась информация, что 52-летняя звезда ждет первенца от мужа-итальянца. Ее слова приводит портал StarHit.

Источники со съемочной площадки проекта, в котором Федункив принимает участие в качестве ведущей, рассказали, что она находится уже примерно на шестом месяце беременности. По их словам, актриса носит свободную одежду, но даже она уже не скрывает округлившийся живот. Журналисты связались с Мариной и получили от нее неоднозначный ответ.

Актриса не подтвердила свою беременность, но и не стала отрицать. Она лишь посмеялась над новостями.

«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, это несмешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!» — прокомментировала юмористка.

Напомним, что Марина Федункив замужем за итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Мужчина моложе ее на 13 лет.

Ранее Марина Федункив призналась, что обижается на Гарика Харламова из-за шутки.