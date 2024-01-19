Жена Рузиля Минекаева заявила, что не смотрела «Слово пацана»

Супруга актера Рузиля Минекаева Азиза объяснила, почему воздержалась от просмотра сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом она заявила в интервью изданию Hello.

Минекаева призналась, что у нее не так много свободного времени, поскольку они с супругом воспитывают годовалого сына. Вдобавок она не любит смотреть проекты с участием мужа, когда его нет рядом.

«Да и в принципе я привыкла все смотреть вместе с Рузилем, а на тот момент, когда вышел сериал, у него начались другие съемки — он был занят», — рассказала Азиза.

Ранее Рузиль Минекаев и его супруга поделились трогательной историей своего знакомства. Встреча пары произошла в театральном училище.

Также супруга Рузиля Минекаева заявила, что ей было неприятно от поцелуя мужа с Анной Пересильд.