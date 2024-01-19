«Это было как в фильмах»: как звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев познакомился со своей женой

Российский актер Рузиль Минекаев исполнил роль Марата в нашумевшем сериале о криминальных группировках Казани в 80-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». В реальной жизни артист счастлив в браке с женой Азизой. Супруги рассказали свою историю знакомства.

Знакомство пары произошло в театральном училище. Азиза первой заметила будущего супруга на линейке в 2016 году и влюбилась в него с первого взгляда.

«Он меня не заметил, а я подумала: какой красивый, забираю его себе! Это было как в фильмах, когда все останавливается и нет ничего вокруг, кроме вас двоих», — рассказала Азиза в интервью журналу Hello!

Рузиль пояснил: отношения пары были непростыми, возлюбленные то сходились, то расходились. Но в итоге они прошли все испытания.

Именно благодаря Азизе актер переехал в Москву. Он планировал остаться в родном городе, но его девушка твердо решила покорять столицу, и молодой человек отправился за ней.

Поженились молодые артисты, когда Азиза забеременела. Однако свадьбу они планировали давно и провели ее в соответствии с религиозными традициями.

«Мы мусульмане, поэтому у нас не было такой свадьбы, как принято у православных. У нас обязателен никах (обряд бракосочетания у мусульман — прим. «Страсти»)», — рассказала Азиза.

Супруга спокойно относится к девушкам, которые влюблены в экранный образ Рузиля в сериале. Она даже радуется, что ему уделяют столько внимания, и доверяет своему супругу.

Ранее жена Рузиля Минекаева заявила, что ей было неприятно от поцелуя мужа с Анной Пересильд в сериале.