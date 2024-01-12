Жена Рузиля Минекаева о ревности к Анне Пересильд: «У меня есть чувства, и это не совсем приятно»

Жена актера Рузиля Минекаева рассказала, что ей было неприятно смотреть на поцелуй мужа и его коллеги Анны Пересильд в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом, по ее словам, ревности у нее не было, так как она полностью доверяет супругу.

В конце 2023 года вышел проект режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках, который открыл для многих новых талантливых актеров. Среди них Минекаев, который раньше играл лишь небольшие роли. В «Слове пацана» же он вошел в основной каст и воплотил образ подростка Марата.

В сериале было всего две основных любовных линии. Одна их них досталась как раз Рузилю. Его партнершей стала юная актриса Анна Пересильд – дочь звезды «Вызова» Юлии Пересильд. На площадке с Минекаевым у девушки даже случился первый поцелуй, и после этого многие поклонники решили, что и за пределами камер они образуют пару. Однако, как выяснилось, сердце артиста было уже давно занято.

Супругу Рузиля зовут Азиза, и она посмотрела все серии проекта, включая ту, в которой ее муж целовался с Пересильд. Жена актера не стала скрывать, эти сцены ее не обрадовали, но истерик она не закатывала.

«Конечно, как и у любого живого человека, у меня есть чувства, и это не совсем приятно, так скажем, осознавать, но конфликтов не возникает, потому что я адекватная и понимаю, что это профессия. Ну и самое главное — я абсолютно и полностью доверяю ему», - цитирует слова Азизы издание StarHit.

К слову, после выхода «Слова пацана» Азиза стала жертвой хейтеров. Пользователи атаковали ее негативными комментариями, ей писали, что она не достойна Минекаева, якобы она хуже Анны Пересильд.

Ранее Ксения Собчак назвала Рузиля Минекаева своим фаворитом в сериале «Слово пацана».