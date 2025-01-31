Жена режиссера Никиты Михалкова рассказала о крещении правнука Михаила. Татьяна Михалкова поделилась семейным фото в соцсети.

Осенью 2024 года дочь Артема Михалкова впервые стала мамой. Как выяснилось, на днях прошло крещение малыша. В честь важного события в церкви собралась почти вся династия Михалковых.

Татьяна сообщила, что внучка назвала первенца Михаилом.

«Радостное событие! Крещение правнука Михаила. Сына Натальи и Артема. К этому событию все близкие и родные подошли ответственно. Жалко, что не все смогли присутствовать», — высказалась жена режиссера.

Напомним, Наталья родилась в первом браке Артема Михалкова, который просуществовал до 2013 года. В церкви Михалков присутствовал со второй супругой.

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