«Любовь скрывал»: Никита Михалков рассказал о своих чувствах к Галине Польских

Режиссер Никита Михалков поздравил с 85-летним юбилеем актрису Галину Польских. Он признался, что был влюблен в знаменитость.

О чувствах к ней кинодеятель рассказал в эфире канала «Россия».

Михалков признался, что для него актриса навсегда останется героиней фильма «Я шагаю по Москве».

«Когда все в тебя были влюблены, все до единого… Но я по малолетству и по скромности свою любовь не проявлял и скрывал ее», - признался режиссер.

Михалков видел, что расположения актрисы пытались добиться те, кто постарше. Сам режиссер не решился показать чувства.

Польских исполнила за карьеру более 170 ролей. Ею восхищался итальянский режиссер Федерико Феллини. Польских работала с Георгием Данелией, Леонидом Гайдаем и другими.

Ранее Михалков раскритиковал возвращение ведущего Владимира Познера на Первый канал.