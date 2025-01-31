«Это мое наследие!»: Федосеева-Шукшина эмоционально обратилась к дочерям накануне очередного суда

Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к дочерям накануне очередного суда. Об этом сообщает mk.ru.

Судебные разбирательства за права на произведения писателя Василия Шукшина продолжаются в Москве. Перед очередным заседанием Лидия Федосеева-Шукшина эмоционально обратилась к дочерям, которые участвуют в судебном процессе.

«Мне 86 лет! Я устала от судов и от скандалов, от обманов и попыток завладеть моим имуществом на протяжении последних лет! Я не понимаю, как моя любимая дочь, которая хочет учить наш народ нравственности и духовности, может забрать себе мою долю авторских прав», — заявила она.

Шукшина добавила, что не собирается отдавать права на произведения бывшего мужа ни дочерям, ни кому-либо другому.

«В суде я сказала правду: доля в авторских правах — моя. Она была моей и будет моей. Это мое наследие, которое оставил мне мой муж Василий Макарович. Это его воля, и она должна быть исполнена!» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что между родственниками Федосеевой-Шукшиной едва не началась драка у суда.