Жена предполагаемого любовника Седоковой прокомментировала его связь с певицей

Жена хоккеиста Сергея Плотникова отреагировала на новости о его романе с Анной Седоковой. Мария прокомментировала скандал в соцсети.

После смерти Яниса Тиммы Катя Гордон утверждала, что Анна изменяла ему с известным спортсменом. Адвокат не стала называть имя мужчины, зато сотрудники СМИ предположили, что избранником певицы оказался хоккеист Сергей Плотников. Журналисты обратили внимание на свитер Анны, на котором была цифра 16 — номер нападающего. Мария Плотникова долго не комментировала ситуацию, однако после очередных вопросов прервала молчание.

«Анька положила глаз на Сережку и ждет, чтобы притихли сплетни о бывшем муже, и сразу перейдет к наступательным действиям», — написали фолловеры.

Мария решила отшутиться, заявив, что знает о связи мужа и певицы. Более того, она сообщила, что у них любовь «втроем».

Ранее психолог Станислав Самбурский предположил, что Седокова ощущает себя жертвой в отношениях. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова раскрыла правду об отношениях с молодым танцором.