«Частые разводы и новые браки»: что мешает Анне Седоковой построить крепкую семью

В жизни Анны Седоковой было несколько браков и ярких романов. Несмотря на востребованность у мужчин, артистка так и не смогла построить крепкую семью. Психолог Станислав Самбурский считает, что Анна чувствует себя жертвой в отношениях из-за детских травм. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

Анна Седокова выросла в районе Киева, который, по её словам, был опасным. В интервью GQ она говорила, что каждый раз, спускаясь по темной лестнице, у них постоянно кто-то лежал на ступеньках — «либо умер, либо спит». Живя в опасной среде, люди испытывают хронический стресс, который влияет на психику.

«Анна сформировалась в яркую девушку, которая научилась пользоваться привлекательностью во благо себе. Однако, имея травматичный опыт в детстве, ей сложно строить отношения. Трудности в доверии, страх близости и почти полное отсутствие возможности расслабиться будут преследовать её всю жизнь. У Анны трое детей от разных мужчин, что подтверждает гипотезу о том, что она ищет стабильность и поддержку. Но, находя новые отношения и даже рожая ребёнка, она не может расслабиться, поскольку травмы, стресс и детство сформировали негативные паттерны в отношениях. Как результат — частые разводы и новые браки», — высказался эксперт.

Если посмотреть информацию о личной жизни Анны Седоковой, то она встречалась со спортсменами, бизнесменами, танцорами. То есть певица выбирала себе ровню. Анна в обычной жизни вряд ли выключает мягкий стиль общения, который считывается их партнёрами как манящий. В результате мужчины, которые разочаровались в меркантильных отношениях, видят в ней человека, который их полюбил не за деньги, и привязываются к ней. А она, наоборот, от такого потока внимания лишается личного времени и пространства, что вызывает стресс и усталость.

«И тут снова включаются травмы, пережитые в детстве, которые активируют трудности в доверии и страх близости. В результате Анна чувствует себя жертвой в отношениях и пытается из них вырваться, а её мужчины, теряя отношения, максимально остро ощущают, что такую не найдут. Без терапии Анна не сможет выбраться из этого замкнутого круга. Скорее всего, ей подойдёт когнитивно-поведенческая терапия и работа с травмой», — резюмировал психолог.