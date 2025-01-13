«Жених с невестой»: Анастасия Волочкова раскрыла правду об отношениях с молодым танцором

Балерина Анастасия Волочкова впервые откровенно рассказала об отдыхе на Мальдивах с молодым спутником. В беседе с Kp.ru танцовщица раскрыла, какие отношения ее на самом деле связывают с партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби.

Недавно Анастасия Волочкова сообщила, что в очередной раз улетела отдыхать на Мальдивы. Компанию знаменитости составил таинственный молодой человек, которого она поначалу скрывала на фото, но затем перестала хранить интригу. Спутником балерины оказался ее 26-летний партнер по шоу «Одержимость» Марчел Абаби. После совместных фото пары многие решили, что у артистки новый роман.

По словам танцовщицы, с молодым артистом ее связывает лишь «творчество и дружба». Анастасия Волочкова отметила, что они с Марчелом Абаби «прекрасно проводят время» на Мальдивах, а также готовятся к выступлению с шоу «Одержимость», которое состоится 25 января.

«Я решила разделить это путешествие вместе с моим партнером и другом Марчелом. <…> Мы прекрасно проводим время на Мальдивах. Заодно репетируем на пляже. Но, конечно, больше отдыхаем. Мне с Марчелом очень комфортно. Нас объединяет и творчество, и дружба, и это здорово! Прекраснейшее романтическое путешествие», — поделилась балерина.

Артистка рассказала, что живет на большой вилле, а большую часть времени они с танцором проводят на безлюдном пляже. Также Анастасия Волочкова призналась, что они с Марчелом Абаби уже совершили путешествие на другой остров. Знаменитость подчеркнула, что туда обычно отправляются новобрачные, и посчитала это «символичным».

«Мы совершили путешествие на лодочке на необитаемый остров, который, по сути, тут существует для новобрачных. Обычно жених с невестой приезжают на этот остров, остаются в небольшой уютной хижине со спальней. И, в общем, мы туда поехали. Получилось даже как-то символично», — заявила Анастасия Волочкова.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова намекнула на помолвку на отдыхе с молодым танцором.