Опубликовано 11 августа 2025, 12:09
Жена певца Стаса Михайлова опубликовала фото со свадьбы дочери в Лондоне

Жена певца Стаса Михайлова опубликовала фото со свадьбы дочери в Лондоне. Инна поделилась семейными снимками в личном блоге.

Дочь Инны, рожденная в браке с футболистом Андреем Канчельскисом, вышла замуж. Избранником Евы стал ее однокурсник по имени Александр. Михайлова прилетела на торжество в Лондон, где проживает дочь. В личном блоге жена Стаса рассказала, как прошла свадьба наследницы, сопроводив пост фотографиями.

На опубликованных снимках Ева запечатлена в белом платье с открытой спиной, длинным шлейфом и с букетом цветов в руке. Также Инна показала молодоженов, танцующих на веранде под песню Софии Ротару, и кадры из ресторана. Гости торжества веселились, напевая треки Стаса Михайлова и Татьяны Булановой.

Также Инна запечатлела себя на свадьбе дочери. Жена певца выбрала для торжества белое платье с цветочной вышивкой.

