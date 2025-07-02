«Не задумываюсь о таких моментах»: Стас Михайлов рассказал о миллионных тратах на одежду

56-летний певец Стас Михайлов рассказал о миллионных тратах на брендовую одежду. Слова артиста передает StarHit.

Стас Михайлов кардинально изменил имидж: певец похудел и стал одеваться в одежду от элитного бренда Chrome Hearts. Гардероб Стаса требует больших вложений. Так, например, на одном из фото артист запечатлен в оранжевых джинсах с крестами, стоимость которых составляет 1,5 млн рублей. Также в коллекции Стаса есть черная кожаная куртка за 1 млн. По словам Михайлова, он не задумывается о тратах: ему, как артисту, важно выглядеть ярко.

«Не задумываюсь вообще о таких моментах. Это рабочая вещь, мне в ней удобно, я сейчас именно так себя ощущаю», — высказался певец.

После смены имиджа Стаса часто сравнивают с Тимати и Егором Кридом. Однако певец утверждает, что не стремится выглядеть моложе своих лет. Он просто одевается так, как ему нравится.

«Я себя ощущаю так. Не делаю ничего специально. Вот так одеваюсь, так живу — сейчас мне это нравится», — пояснил музыкант.

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