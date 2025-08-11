Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике после похудения на 22 килограмма
© Starface.ru
Актриса Светлана Пермякова похудела на 22 килограмма и показала результаты своего преображения. В личном блоге она опубликовала фотографию из бассейна, на которой позирует в купальнике.
При этом 53-летняя звезда «Интернов» выбрала скромный слитный костюм с юбкой. Черный купальник с журавлями отлично подчеркнул ее постройневшую фигуру.
«Худею в свое удовольствие, в своем ритме, со своей системой. И все работает. Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Другое ощущение себя. Теперь я не борюсь с собой, а дружу», — разоткровенничалась с подписчиками Светлана.
Знаменитость сейчас весит 78 килограммов, но планирует похудеть еще на пять, так как ее рост составляет 164 сантиметра. Пермякова ранее рассказывала, что лечится у эндокринолога с помощью препарата от диабета, правильно питается и выделяет время на прогулки.
Ранее Светлана Пермякова опровергла появившиеся в Сети слухи о том, что она легла под нож пластического хирурга ради подтянутого лица и моложавой внешности. Актриса заверила, что брыли и второй подбородок исчезли благодаря здоровому образу жизни.