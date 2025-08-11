Светлана Пермякова показала фигуру в купальнике после похудения на 22 килограмма

Актриса Светлана Пермякова похудела на 22 килограмма и показала результаты своего преображения. В личном блоге она опубликовала фотографию из бассейна, на которой позирует в купальнике.

При этом 53-летняя звезда «Интернов» выбрала скромный слитный костюм с юбкой. Черный купальник с журавлями отлично подчеркнул ее постройневшую фигуру.

«Худею в свое удовольствие, в своем ритме, со своей системой. И все работает. Я действительно чувствую, что у меня новая жизнь, новое тело, новые привычки. Другое ощущение себя. Теперь я не борюсь с собой, а дружу», — разоткровенничалась с подписчиками Светлана.