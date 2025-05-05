Жена Петросяна прокомментировала новости о долгах мужа перед ФНС

Появившаяся в СМИ информация о миллионном долге 79-летнего юмориста Евгения Петросяна не соответствует действительности. Об этом заявила жена народного артиста РСФСР Татьяна Брухунова.

Брухунова опровергла наличие долгов у мужа перед Федеральной налоговой службой.

«Это все фейк», - сказала она в разговоре с ТАСС.

Ранее стало известно, что Татьяне Брухуновой выставили внушительный счет за жилищно-коммунальные услуги в размере 125,7 тыс. рублей. У самого Петросяна также обнаружились долги по налогам в 1 221 987 рублей. В ближайшее время против него могут открыть исполнительное производство судебные приставы.

Татьяна Брухунова стала пятой женой артиста. До этого она работала его концертным директором. Пара зарегистрировала брак в декабре 2019 года. Супруги воспитывают двух детей: пятилетнего Вагана и полуторогодовалую Матильду.

Также мы писали, что долг ведущего Валдиса Пельша перед налоговой превысил 2,5 млн рублей. Еще неделю назад он был 1,2 млн. Артисту могут закрыть выезд за границу в случае непогашения задолженности.