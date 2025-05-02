Долг ведущего Валдиса Пельша перед ФНС за неделю вырос более чем на 1 млн рублей

Долг ведущего Валдиса Пельша перед налоговой стал составлять больше 2,5 млн рублей. Еще неделю назад он был 1,2 млн.

О том, что ФНС выставила счет на 2 млн 555 тыс. 57 рублей и 26 копеек, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник пишет, что ведущему могут закрыть выезд за границу в случае непогашения задолженности.

Также отмечается, что бизнес у 57-летнего ведущего идет хорошо. Одна компания закрыла 2024 год с прибылью в размере 10 млн, вторая – в 9,5 млн. Последняя фирма в 2023 году была в минусе на 20 млн, но Пельш исправил ситуацию.

Ранее сообщалось о долге оперной певицы Анны Нетребко. Говорилось, что ее фирма по концертной деятельности задолжала 53 тыс. рублей. Речь шла о неуплате социальных взносов по ИП.