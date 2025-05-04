Сумма превышает 100 тысяч: у жены Евгения Петросяна обнаружили новый долг по коммунальным услугам

У жены Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой во второй раз за два месяца обнаружили большой долг по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ) за квартиру в Москве. Оказался должен налоговой более 1 млн рублей и сам юморист. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Выяснилось, что спустя почти два месяца после погашения долга в 128 тыс. за квартиру в ЖК «Садовые кварталы» в Хамовниках Татьяне Брухуновой снова выставили внушительный счет за коммунальные услуги. Теперь супруга Евгения Петросяна должна 125 тыс. 754 рубля, из них — 56 тыс. рублей за капитальный ремонт дома, где расположена ее квартира площадью 232 квадратных метра.

Кроме того, финансовые трудности коснулись и самого юмориста. По данным источника, Евгений Петросян имеет задолженность перед ФНС в размере более 1,2 млн рублей. На данный момент его долг по налогам составляет 1 221 987 рублей. В ближайшее время против него могут открыть исполнительное производство судебные приставы.

Ранее сообщалось о том, что жена Евгения Петросяна прокомментировала информацию о долгах за коммунальные услуги: «Это просто неправда. Думаю, что-то напутали».