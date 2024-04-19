Жена перенесшего инсульт певца Николая Носкова рассказала о его состоянии

Супруга перенесшего инсульт бывшего участника группы «Парк Горького», певца Николая Носкова Марина поделилась подробности его состояния. Об этом пишет aif.ru.

Жена музыканта рассказала, что тяжелобольной артист не намерен отказываться от выступлений. Он занимается ЛФК и посещает массажиста. Женщина подчеркнула, что ее супруг до сих пор хорошо поет, поскольку у него не пострадало отвечающее за этот навык полушарие мозга.

В то же время, по словам супруги, Носков стал мало читать, у него ухудшилась память.

«Ему это сложно, потому что поражен речевой центр. Там умерли клетки мозга, и они не восстанавливаются. Этот участок мозга поражен, но нейронные связи взаимодействуют», — пояснила она.

Помимо этого, экс-участник «Парка Горького» отказывается от любых интервью, поскольку стал забывать слова.

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