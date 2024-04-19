«Будет чуть растягиваться»: Фриске переживала, что не сможет родить после пластики живота

Сестра певицы Жанны Фриске, Наталья рассказала о своих беспокойствах по поводу родов после пластики живота. Женщина проконсультировалась с врачом и сообщила об этом в соцсетях.

Блоге решилась на операцию из-за недовольств по поводу своей фигуры. Она признавалась, что спорт и питание не помогут убрать диастаз, поэтому согласилась на абдоминопластику. Поклонники переживали, сможет ли Фриске в будущем завести ребенка. Она поинтересовалась у специалиста, не помешают ли вынашиванию ребенка «нерассасывающиеся нитки». Но он успокоил ее.

«Он сказал, что укрепил самые слабые места, где диастаз, но беременеть можно спокойно, просто он будет чуть растягиваться, а потом встанет на место. То же самое с грудью — сказали, что кормить я смогу», — поделилась брюнетка.

Напомним, что Фриске не только избавилась от живота, но и сделала подтяжку груди. Операция вместо запланированных четырех часов длилась шесть. Наталья призналась, что теперь чувствует себя счастливой, так как приобрела красивую грудь и избавилась от диастаза.

На время операции и реабилитации она отправила маленькую дочь к родителям, чтобы спокойно восстановиться.

Ранее мы писали о том, что Наталья Фриске высказалась о мужчине, от которого родила дочь. Она назвала его всего лишь «донором».