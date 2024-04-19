«Большой труд и самодисциплина»: Равшана Куркова поделилась секретом стройности

Известная актриса Равшана Куркова раскрыла секрет стройной фигуры. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Когда мне говорят про „хорошую генетику“, я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это всегда большой труд и самодисциплина», — заявила Куркова.

Знаменитость отметила, что не употребляет сладкое и алкоголь, не ест углеводы после 16:00, старается много двигаться и регулярно заниматься спортом.

Кроме того, артистка уточнила, что после рождения дочери она поправилась на 14 килограммов. Первые полгода ей было трудно заставить себя работать ради красивой фигуры, однако мысль о заветном результате помогла звезде достигнуть желаемого.

Куркова также поделилась с фанатами тремя советами для поддержания хорошей фигуры. По ее мнению, необходимо постоянно тренироваться, правильно питаться и пересмотреть свое отношение к ограничениям.

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