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Опубликовано 19 апреля 2024, 11:30
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«Большой труд и самодисциплина»: Равшана Куркова поделилась секретом стройности

Актриса Равшана Куркова призналась, что похудела на 14 килограммов после родов.
«Большой труд и самодисциплина»: Равшана Куркова поделилась секретом стройности

© Starface.ru

Известная актриса Равшана Куркова раскрыла секрет стройной фигуры. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

«Когда мне говорят про „хорошую генетику“, я улыбаюсь. После 35 лет оставаться в форме — это всегда большой труд и самодисциплина», — заявила Куркова.

Знаменитость отметила, что не употребляет сладкое и алкоголь, не ест углеводы после 16:00, старается много двигаться и регулярно заниматься спортом.

Кроме того, артистка уточнила, что после рождения дочери она поправилась на 14 килограммов. Первые полгода ей было трудно заставить себя работать ради красивой фигуры, однако мысль о заветном результате помогла звезде достигнуть желаемого.

Куркова также поделилась с фанатами тремя советами для поддержания хорошей фигуры. По ее мнению, необходимо постоянно тренироваться, правильно питаться и пересмотреть свое отношение к ограничениям.

Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса Мария Машкова обратилась к родителям в свой день рождения.

Также мы писали, что певица Ольга Бузова сравнила бывшего мужа Дмитрия Тарасова с животным.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Равшана Куркова
женская фигура
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