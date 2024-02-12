Жена Панкратова-Черного опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у актера

Жена Александра Панкратова-Черного опровергла сообщения об атеросклерозе аорты у актера. Об этом сообщает РИА Новости.

В феврале 2024 года стало известно о госпитализации актера. Сообщалось, что его здоровье ухудшилось в машине: Александр пожаловался на боли в области сердца. По данным СМИ, врачи диагностировали у артиста атеросклероз аорты. В беседе с журналистами супруга Панкратова-Черного опровергла подобные слухи.

Юлия Монахова назвала диагноз супруга «бредом». «Первый раз слышу, бред», — высказалась Монахова.

Ранее Александр Панкратов-Черный впервые рассказал, как получил травму. По словам артиста, из-за недуга ему пришлось отменить выступления. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что последняя роль Дмитрия Красилова в сериале оказалась пророческой. Напомним, что о внезапной смерти Дмитрия стало известно в декабре 2023 года. У танцора были проблемы с сердцем.