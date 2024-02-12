«Очень больно»: Александр Панкратов-Черный впервые рассказал, как получил травму

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Александр Панкратов-Черный упал на улице и сломал пять ребер. Позже появилась информация, что у него диагностировали атеросклероз аорты. Народный артист РФ вышел на связь и рассказал, как себя чувствует сейчас.

11 февраля в петербургском ДК «Ленсовета» состоялся спектакль «Женихи», в котором участвует знаменитость. Зал на 2 200 мест был продан. Постановку не стали отменять, но ее показали с другим актером в главной роли.

Артист рассказал, что поскользнулся на гастролях в Норильске: он упал и сломал ребра. В итоге Панкратову-Черному пришлось отменить все ближайшие спектакли с его участием.

«Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если всё будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан», — рассказал Kp.ru Александр Панкратов-Черный.

В начале февраля Панкратов-Черный побывал на гастролях в пяти городах Красноярского края. После инцидента в Норильске актер прилетел в Москву. Поначалу он не обратил внимания на травму, а потом заметил, что ему тяжело дышать. Уже в больнице врачи подтвердили перелом ребер у артиста.

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