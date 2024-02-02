Жена Николая Дроздова прокомментировала новость о его госпитализации

Жена 86-летнего Николая Дроздова назвала враньем новость о его госпитализации. Об этом сообщает РЕН ТВ.

2 февраля 2024 года в Сети появилась новость о госпитализации телеведущего. Сообщалось, что у Дроздова возникли осложнения на фоне борьбы с раком. В беседе с журналистами Татьяна Дроздова прокомментировала подобные заявления.

В первую очередь, супруга Николая поспешила всех успокоить. Как выяснилось, телеведущий нормально себя чувствует и находится дома.

«Не надо переживать, все нормально, это все вранье, он нормально себя чувствует», — высказалась Татьяна Дроздова.

На данный момент сам Николай никак не комментировал сообщения СМИ.

Ранее сообщалось о том, что 86-летний Николай Дроздов может победить рак при назначенном лечении. Подробности смотрите в этой статье.

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