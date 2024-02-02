«Есть ловушка»: в работе над фильмом про Жириновского возникли первые трудности

Режиссер Александр Баранов рассказал о работе над фильмом про Владимира Жириновского. Деятель кино поделился подробностями с RT.

В Сети появилась информация о том, что в России снимут полнометражный фильм про умершего политика. Проект получил название «Жириновский. Взлет». Сообщалось, что Баранов станет режиссером фильма. В беседе с журналистами Александр подтвердил подобную информацию.

По словам режиссера, проект находится на начальном этапе подготовки. На данный момент идет доработка сценария. Также Баранов отметил, что он озадачен поиском актера, способного сыграть политика. Режиссер уточнил: выбранному кандидату будет непросто сыграть Жириновского. Баранову важно, чтобы фильм не стал пародией на Владимира.

«Есть ловушка: если копировать Жириновского — будет пародия, а если не копировать, то Жириновского не будет. Вот тут проблема, надо искать вариант, как его сделать», — высказался режиссер.

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