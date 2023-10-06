SHOT: 86-летний Николай Дроздов может победить рак при назначенном лечении

86-летний Николай Дроздов может победить рак при назначенном лечении. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ведущий передачи «В мире животных» находится в стационаре противоопухолевой терапии на юге Москвы. Врачи считают, что при назначенном лечении Дроздов сможет победить рак. В его состоянии наблюдается положительная динамика.

Сообщается, что самочувствие знаменитости стало ухудшаться в начале сентября 2023 года. Проведя консилиум доктора назначили Дроздову необходимые лекарства. По мнению специалистов, он может победить недуг. Однако ситуацию усложняет гипертоническая болезнь третьей стадии. Также у телеведущего имеется еще ряд проблем со здоровьем, и это вызывает опасения у врачей.

Напомним, что у Дроздова выявлено новообразование предстательной железы.

Ранее близкие Николая Дроздова раскрыли правду о его состоянии после сообщений о раке. Подробности смотрите в этой статье.