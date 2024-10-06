НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 06 октября 2024, 12:20
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Жена миллиардера Лебедева появилась в прозрачных легинсах на улице в Париже

38-летняя модель Елена Перминова снялась в прозрачных легинсах на улице в Париже.
Жена миллиардера Лебедева появилась в прозрачных легинсах на улице в Париже

© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News

Модель и многодетная мать Елена Перминова появилась прозрачных легинсах на улице Парижа. Жена миллиардера Александра Лебедева посетила Неделю моды в столице Франции.

В своем блоге она поделилась кадрами с фотосессии, на которых позирует в белых прозрачных легинсах со штрипками, длинном пальто такого же оттенка и в туфлях на каблуках с черным мысом. Образ она дополнила ярким макияжем с акцентом на губы. Обесцвеченные волосы 38-летней Перминовой уложили в легкие локоны.

На одном из снимков знаменитость стояла на фоне кафе в центре Парижа.

Ранее Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Лебедева призналась, что ей хотелось спрятаться в номере отеля, но приходилось скрывать воспаления и выходить на публику.

Сообщалось также, что Елена Перминова и Роузи Хантингтон-Уайтли случайно появились в одинаковых нарядах на Неделе моды в Париже. жена миллиардера не растерялась и сфотографировалась вместе со звездой.

Источник фото:ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
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