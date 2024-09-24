«Хотелось плакать»: 38-летняя жена миллиардера Лебедева показала лицо без фильтров
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Модель Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находится на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.
Модель призналась, что ей хотелось спрятаться в номере отеля, но приходилось скрывать воспаления и выходить на публику.
«Фото без прикрас. Вот так я выглядела. Хотелось плакать и вообще спрятаться от людей, а не то, чтобы идти на показ. Просто ужас. Не надо шеймить только, мы все люди», - разоткровенничалась Перминова.
Она заверила, что в настоящее время кожа выглядит идеально благодаря косметологическим процедурам.
«Хорошо помогает при розацеа. Видимо, это оно и было», — поразмышляла звезда о возможном диагнозе.
Напомним, модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.
Ранее Лена Перминова поделилась в своем блоге снимками с очередной фотосессии. Жена миллиардера продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала восторг у подписчиков.