НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 сентября 2024, 11:49
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«Хотелось плакать»: 38-летняя жена миллиардера Лебедева показала лицо без фильтров

Модель Елена Перминова показала фото без фильтров с воспалениями на лице.
«Хотелось плакать»: 38-летняя жена миллиардера Лебедева показала лицо без фильтров

© J.M. HAEDRICH/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Модель Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находится на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.

Модель призналась, что ей хотелось спрятаться в номере отеля, но приходилось скрывать воспаления и выходить на публику.

«Фото без прикрас. Вот так я выглядела. Хотелось плакать и вообще спрятаться от людей, а не то, чтобы идти на показ. Просто ужас. Не надо шеймить только, мы все люди», - разоткровенничалась Перминова.

Она заверила, что в настоящее время кожа выглядит идеально благодаря косметологическим процедурам.

«Хорошо помогает при розацеа. Видимо, это оно и было», — поразмышляла звезда о возможном диагнозе.

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, модель родила от бизнесмена, который старше ее на 27 лет, четверых детей: пара воспитывает 15-летнего Никиту, 12-летнего Егора, 10-летнюю Арину и 3-летнего Александра.

Ранее Лена Перминова поделилась в своем блоге снимками с очередной фотосессии. Жена миллиардера продемонстрировала идеальную фигуру и вызвала восторг у подписчиков.

Источник фото:J.M. HAEDRICH/SIPA/Sipa Press Russia/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Елена Перминова
модель
кожа