«Хотелось плакать»: 38-летняя жена миллиардера Лебедева показала лицо без фильтров

Модель Елена Перминова поделилась в блоге снимками своего лица и пожаловалась на воспаления. Жена миллиардера Александра Лебедева находится на Неделе моды в Милане, но проблемы с внешностью не заставили ее впасть в уныние.

Модель призналась, что ей хотелось спрятаться в номере отеля, но приходилось скрывать воспаления и выходить на публику.

«Фото без прикрас. Вот так я выглядела. Хотелось плакать и вообще спрятаться от людей, а не то, чтобы идти на показ. Просто ужас. Не надо шеймить только, мы все люди», - разоткровенничалась Перминова.

Она заверила, что в настоящее время кожа выглядит идеально благодаря косметологическим процедурам.

«Хорошо помогает при розацеа. Видимо, это оно и было», — поразмышляла звезда о возможном диагнозе.