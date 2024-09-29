Лена Перминова и Роузи Хантингтон-Уайтли появились в одинаковых нарядах на Неделе моды в Париже

Елена Перминова и Роузи Хантингтон-Уайтли появились в одинаковых нарядах на Неделе моды в Париже.

37-летняя жена бизнесмена Александра Лебедева опубликовала в своем блоге фотографию, на которой она запечатлена с английской моделью. Девушки удивились, когда увидели друг друга в одинаковой одежде на вечеринке бренда Роузи.

Перминова надела на себя облегающее черное боди, колготки в крупную сетку и черное короткое пальто. Свой образ она дополнила яркой красной помадой. Также, девушка решила выйти в туфлях на высоком каблуке. Прическу делать она никакую не стала: просто лишь распустила волосы.

Практически в таком же образе появилась и Хантингтон-Уайтли. Девушка пришла на свою же вечеринку в черном боди в мелкую сетку и мини-юбке. Кроме того, она оказалась в таких же колготках, как и Елена. К образу Роузи подобрала аксессуары на шею и руки серебряного цвета.

Модели решили не упускать шанса и сделали совместную фотографию на фоне необычного интерьера, чтобы подчеркнуть сходства в одежде.

Подписчики Перминовой оценили образы и заявили, что обе девушки выглядят сногсшибательно: «Невероятные красотки», «Лена и Роузи явно договорились», «Парад бесконечных ног», «Тот случай, когда обе выглядят восхитительно».

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