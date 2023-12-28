Жена Михаила Боярского опровергла слухи о повторной госпитализации артиста

Супруга актера и музыканта Михаила Боярского Лариса Луппиан не подтвердила его повторную госпитализацию из-за проблем с сердцем. Об этом пишет kp.ru.

«Я просто отвезла Михаила Сергеевича сделать рентген. И в 19:00 я его оттуда забираю», - сказала Луппиан.

Жена 74-летней звезды призвала журналистов не распространять ложную информацию. Она также добавила, что, если Боярский будет действительно испытывать проблемы со здоровьем, то его представители сообщат об этом официально.

Напомним, в ноябре текущего года Михаила Боярского доставили в больницу с инфарктом. Медикам удалось стабилизировать состояние артиста спустя сутки после госпитализации.

28 декабря в различных Telegram-каналах появилась информация о повторной госпитализации знаменитости в Санкт-Петербурге.