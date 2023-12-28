Актера Михаила Боярского экстренно госпитализировали

74-летний актер Михаил Боярский экстренно госпитализирован с Санкт-Петербурге из-за проблем с сердцем. Артисту стало плохо. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным источника, врачи оценивают состояние актера как средней тяжести. Отмечается, что ранее он уже был в больнице. Повторная госпитализация стала второй за последний месяц.

По словам жены Народного артиста Ларисы Луппиан, она привезла его на обследование. Пока больше никакой официальной информации не поступало.

Ранее Лариса Луппиан нашла нужным рассказать о планах Михаила Боярского на Новый год. В конце ноября Михаил Боярский перенес инфаркт. Артист находился дома, а жена сообщила о его планах. По ее словам, Боярский следит за своим здоровьем.

Также мы писали о том, актер Максим Матвеев подшутил над женой Елизаветой Боярской в день ее 38-летия. 20 декабря Елизавете Боярской исполнилось 38 лет. В этот день актриса написала трогательный пост, в котором она рассказала о сокровенном желании. Как выяснилось, наследница Михаила Боярского мечтает о том, чтобы люди жили в мире и согласии. Также артистка призналась в любви своей семье.