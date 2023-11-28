Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом: что известно о состоянии

Известного актера Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным источника, еще вчера, 27 ноября артиста доставили в Мариинскую больницу. Предварительная причина — инфаркт. Отмечается, что медикам удалось стабилизировать его состояние и перевести из реанимации в обычную палату. За ним наблюдают специалисты.

Представители 73-летнего артиста Боярского пока никак не прокомментировали информацию.

Ранее мы писали о том, что 75-летней Людмиле Поргиной провели срочную операцию по удалению опухоли. В начале осени у артистки начались боли в левой части живота. Несмотря на это, она два месяца не обращалась за помощью к врачам. Когда Поргина все же попала на прием к специалисту, то у нее была выявлена опухоль ободочной кишки.