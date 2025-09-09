Жена любовника Дибровой Елена Товстик пришла на премию в обтягивающем платье

Жена любовника Полины Дибровой Елена Товстик пришла на премию в обтягивающем платье. Елена поделилась кадрами с мероприятия в соцсети.

Елена Товстик со скандалом разводится с Романом, от которого родила шестерых детей. Причиной расставания стала измена бизнесмена с Полиной Дибровой — крестной мамой их ребенка. Несмотря на неудачу в личной жизни, Елена не отчаялась и активно общается с прессой, посещает светские мероприятия. На днях Товстик появилась на премии «Super семья». В 2017 году она стала победительницей в категории «Super мама».

Для выхода в свет Елена выбрала бежевое платье без рукавов. Наряд, расшитый камнями и стразами, подчеркнул ее фигуру. Товстик дополнила образ лодочками, высоким хвостом и нюдовым макияжем.

Елена провела весь вечер в компании Светланы Сильавши, которая поддержала ее в разводе с Романом.

«Супермамы не сдаются никогда», — подписала совместный кадр Елена.

