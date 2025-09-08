«Полина заблокировала ее»: Елена Товстик хотела связаться с Дибровой

Жена хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши рассказала, что Полина Диброва заблокировала номер Елены Товстик. По ее словам, со стороны жены ведущего нет желания поговорить с супругой Романа Товстика.

Подробности узнал сайт Woman.ru.

«Про Полину могу сказать одну — со слов Елены Полина заблокировала ее… Но если Полина проявит такое желание, она может с Еленой о чем-то поговорить, но таких движений нет», - поделилась жена Хайдарова и заявила, что не станет вмешиваться в жизнь другого человека.

Известно, что кроме развода, Елена занята восстановлением здоровья. Ей провели обследование в клинике Хайдарова в связи с разрывом импланта. Светлана говорит, что ей «по-женски» очень жаль Товстик. Все обследования сделали бесплатно.

Помимо необходимости сделать пластику груди, Елене требуется гинекологическая операция.

«У нее имеется диастаз, расхождение мышц. Она хочет ушить его и сделать липосакцию. Пока мы ждем ответа от Елены, они определяются с супругом, где все-таки будет проведена операция», - раскрыла подробности Сильваши.

Ранее сообщалось, что Елену Товстик номинировали на премию «Супер семья».