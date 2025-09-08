«Артем выводил деньги»: Екатерина Гордон встала на защиту Лерчек в деле о мошенничестве

Екатерина Гордон уверена, что деньги со счетов за границу выводил муж Лерчек. Об этом сообщает Газета.Ru.

Адвокат Екатерина Гордон, которая еще в начале судебного разбирательства с Валерией Чекалиной (Лерчек) предлагала ей свои услуги, уверена, что вины блогерши в деле о выводе денег за границу нет.

«Убеждена в том, что она не виновата: скорее, Артем выводил деньги, чтобы не делиться с ней при разводе. А я предупреждала и ее, и его, что это может закончиться серьезным сроком», — заявила она.

Правозащитница уверена, что Лерчек следовало выбрать линию защиты отдельную от мужа.

«Она не была заинтересованным лицом, не получала этих денег. Это были арабские счета. Считаю, что Лера — жертва данных обстоятельств, жертва неверно выбранной линии защиты», — рассказала он.

Гордон надеется, что суд назначит блогерше условное наказание — Лерчек воспитывает троих несовершеннолетних детей, которые могут на долгий срок остаться без матери.

«У них огромное количество детей. К сожалению, государственные обвинители и часто судьи не думают о том, что происходит с детьми. Мы получили с вами практически сирот после дела Блиновской», — добавила адвокат.

Ранее мы писали о том, что следствие по делу о выводе 250 млн Лерчек и Артемом Чекалиным завершилось.