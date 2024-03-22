Жена Костомарова рассказала, как изменились их отношения после его болезни

Фигуристка Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в мужа Романа Костомарова. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «Сама Меньшова».

В 2023 году стало известно о госпитализации Костомарова. За время, проведенное в больнице, фигурист перенес кому и ампутацию конечностей. Врачи давали Роману всего 2% на выживание, однако ему удалось победить недуг. Теперь фигурист привыкает к новой жизни: он осваивает различные виды спорта, встав на протезы. По словам Оксаны, она восхищена мужем.

«Мне кажется, я заново влюбилась. Он открылся для меня с невероятной стороны. Я узнала вообще другого человека», — высказалась фигуристка.

Ранее Оксана Домнина рассказала, как Роман Костомаров сделал выбор в пользу ампутации. Подробности смотрите в этой новости.

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