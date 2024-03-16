Просто «надо»: Оксана Домнина вспомнила, как Костомаров решился на ампутацию

Оксана Домнина вспомнила, как Роман Костомаров согласился на ампутацию. По словам жены спортсмена, это было полностью его решение. Об этом Домнина рассказала в интервью для YouTube-канала Юлии Меньшовой.

Когда состояние фигуриста немного стабилизировалось, медики вывели его из искусственной комы и сообщили о необходимости операции. Роман тогда сам сделал выбор в пользу ампутации.

«Я могла сказать только «надо». Просто «надо». Там, кроме обнять, поцеловать, сказать, что все будет хорошо, надо жить, дети, семья, мы тебя любим – нечего было сказать», – поделилась Оксана Домнина.

Как утверждает женщина, самым страшным моментом оказался не тот, когда Романа увозили на операцию. Ей было намного страшнее встречать супруга после ампутации. Домнина добавила, что еще долго не могла поверить в реальность происходящего.

«Я прекрасно помню этот момент, когда его завезли. Ты просто не веришь, просто не понимаешь, что это вообще возможно. Понимаю, что я сейчас смотрю на все со стороны: да, я физически не вижу ног, но я все равно их вижу. Они есть», – подчеркнула она.

По словам Оксаны, ей намного важнее знать, что ее любимый человек жив. А вот самому Роману было тяжелее принять случившееся.

«У меня, кроме слов «ты сильный, у нас все получится, мы все преодолеем, ты самый крутой, сейчас тебе все сделают, тебя ждут и любят, ты не представляешь, какое счастье для детей тебя видеть», ничего не было», – поделилась Домнина.

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