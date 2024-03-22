Артем Чекалин подарил жене Лерчек часы за 3 млн после объявления о разводе

Артем Чекалин подарил жене Лерчек часы за 3 млн рублей после объявления о разводе. Валерия Чекалина показала дорогой подарок в соцсети.

В марте 2024 года стало известно о том, что блогеры разводятся после долгих лет брака. Несмотря на сообщения СМИ, Артем и Валерия продолжают демонстрировать семейную идиллию.

На днях их младшему сыну исполнилось 2 года. Супруги отметили это событие всей семьей. Кроме того, Чекалин сделал жене подарок, который ее удивил. В соцсети Валерия показала распаковку коробки, в которой оказались часы от люксового бренда за 3 млн рублей. На часах была гравировка: «Спасибо за детей. Артем».

Получив подарок, блогерша подошла к мужу и поцеловала его в щеку. Однако на этом сюрпризы не закончились. Артем подарил Валерии еще и корзину тюльпанов, которую она не смогла сдвинуть с места.

«Девочки, мы дарим жизни, и мы достойны всего самого лучшего», — высказалась блогерша.

Ранее Артем Чекалин назвал ажиотаж вокруг его развода с Лерчек «плясками на костях». Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что Никиту Кологривого снова доставили в суд Новосибирска по требованию прокурора.