Жена Константина Хабенского в день его 52-летия сообщила о недоброжелателях. Об этом информирует издание The Voice.

11 января Хабенский отметил 52-летие. В честь этого события его супруга написала трогательный пост. Ольга Литвинова отметила, что хейтеры нередко портят настроение мужу. Однако она призвала избранника не реагировать на злобные высказывания. По мнению актрисы, Хабенский имеет не только недоброжелателей, но и поклонников. Ольга считает, что он покорил публику талантом и любовью к своей профессии.

«Такое классное время, все пишут в Сети разное. И писать будут, потому что кликбейт никто не отменял. Посочувствуем им и отпустим», — поддержала Литвинова мужа.

Напомним, что Константин и Ольга узаконили отношения в 2013 году. За годы брака актриса родила от Хабенского двух дочерей.

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