«Появился просвет»: Хабенский заявил о планах вернуться в кино

Актер Константин Хабенский объяснил, что перестал сниматься в кино из-за напряженной работы во МХТ имени Чехова. Об этом пишет «Мир новостей».

По словам Хабенского, в последнее время театр превратился в дело «сиюминутное». Он подчеркнул, что театральные постановки непохожи на «то, что было вчера, и на то, что будет завтра». При этом артист отметил, что до сих пор испытывает особую любовь к кино, и рассчитывает возобновить съемки в новых фильмах в обозримом будущем.

«Сейчас, как мне кажется, появился просвет. И я очень надеюсь, что начиная с нового календарного года я потихонечку вернусь в большой кинематограф», - признался Хабенский.

Актер уточнил, что прежде из-за должности художественного руководителя МХТ имени Чехова ему удавалось принимать участие лишь в трех-пяти съемочных днях. Однако теперь, по его мнению, ситуация изменится, поскольку в театре была создана команда, которой он доверяет.

Ранее режиссер «Брата-3» Валерий Переверзев объяснил, почему не стал снимать Константина Хабенского и Владимира Машкова.