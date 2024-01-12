SHOT: осужденный актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве

Осужденный актер Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, Михаил получил квартиры в наследство от дяди. Общая стоимость недвижимости составляет примерно 80 млн рублей. Теперь Ефремов владеет пятикомнатной квартирой на Тверской улице и трешкой на Олимпийском проспекте. Артист обещал оставить трехкомнатную квартиру семье, ухаживавшей 19 лет за его дядей.

В конце 2023 года стало известно о наличии задолженности Михаила перед ФНС. В начале 2024 года артист погасил все долги.

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