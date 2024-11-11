Жена Константина Хабенского отреагировала на сообщения о своей госпитализации

Российская актриса и жена Константина Хабенского Ольга Литвинова отреагировала на новости о ее госпитализации с остеоартритом. Ее слово приводит агентство городских новостей «Москва».

Как рассказала артистка, появившаяся в СМИ информация не соответствует действительности.

«Никакой госпитализации нет. Со мной все хорошо», – поделилась Литвинова.

11 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что Ольгу Литвинову доставили в больницу в Москве. По данным источника, звезде диагностировали остеоартрит ранней стадии. Журналисты Mash писали, люди с таким недугом страдают от болей и отечности, им трудно двигаться.

Ольга Литвинова в 2002 окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова. С 2013 года состоит в браке с народным артистом России Константином Хабенским. В июне 2016 года у супругов родилась дочь Александра, а в 2019 году дочь Вера.

Ранее Константин Хабенский рассказал, что спустя 16 лет не может забыть потерю супруги.