«Нормальный человек с этим не справится»: Хабенский рассказал о жизни после смерти жены

Актер Константин Хабенский признался, что спустя 16 лет не может забыть потерю жены. В 2008 году супруга артиста умерла от опухоли головного мозга. Ей было всего 33 года.

Знаменитость редко рассказывает о личной жизни, но недавно поделился своей болью, которая не проходит уже много лет. Его первая супруга Анастасия Федосеева ушла из жизни после борьбы со страшной болезнью. Она лечилась в одной из клиник Лос-Анджелеса, но врачи ничего не смогли сделать в такой тяжелой ситуации.

Константину было 36 лет, когда он остался вдовцом с маленьким ребенком на руках. Воспитывать сына помогала теща, бабушка жила с мальчиком в Испании вплоть до 2021 года. А актер занялся благотворительностью и стал помогать тем, кто столкнулся с опухолью головного и спинного мозга.

В интервью Роману Костомарову звезда рассказал, что продолжил дело, которое они начинали с женой. Они делали это, чтобы переключиться от плохих эмоций и помогать другим. 52-летнему мужчине до сих пор тяжело говорить о потере избранницы. Несмотря на то, что он женат на актрисе Ольге Литвиновой, которая родила ему двух дочерей, прошлое все равно не отпускает его.

По признанию Хабенского, он еще не справился с этой трагедией. Время идет, эмоции утихают, но мужчина продолжает с этим жить. Говорит, что забывается работой.

«Думаю, что нормальный человек с этим не справится на сто процентов. Для этого нужно вырезать какую-то часть души, сердца и зону воспоминаний. А если все оставить на своих местах, то с этим живут», — поделился актер.

При этом артист находит силы, чтобы жить дальше и радовать окружающих. Он убежден, что после смерти близких нельзя впадать в уныние – ведь они все видят и расстраиваются.

«Если они оттуда видят, что мы находимся в отчаянии, то им становится неприятно и нерадостно. Поэтому, наверное, находиться в грусти, депрессии и так далее, означает доставлять нехорошие чувства тем, кто на нас смотрит», — считает Константин.

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