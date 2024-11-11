НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 11 ноября 2024, 09:09
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В Москве госпитализировали жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову

В Москве госпитализировали жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову

© Tarakanov Vadim/East News

В Москве госпитализировали жену Константина Хабенского Ольгу Литвинову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

43-летней актрисе Ольге Литвиновой врачи поставили диагноз остеоартрит. Это болезнь суставов, во время которой люди страдают от болей и отёчностей, а двигаться им становится тяжелее.

Как сообщают журналисты, у Литвиновой выявили заболевание на ранней стадии, поэтому медики надеются остановить развитие болезни.

Напомним, Ольга Литвинова вышла замуж за актера Константина Хабенского летом 2013 года. В июне 2016 года у супругов родилась дочь Александра, а в 2019 году дочь Вера.

Ольга Литвинова сыграла в 20 картинах, среди которых «Экипаж», «Право выбора» и сериал «Игры».

Ранее мы писали о том, что Отар Кушанашвили сравнил себя с Андреем Губиным из-за проблем со здоровьем.

Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Константин Хабенский
Ольга Литвинова