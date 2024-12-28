НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 декабря 2024, 15:55
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Жена Игоря Николаева покинула Россию

Певица Юлия Проскурякова рассказала, что улетела из России.
Жена Игоря Николаева покинула Россию

© Starface.ru

Супруга народного артиста РФ Игоря Николаева Юлия Проскурякова покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Жена Игоря Николаева покинула Россию

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица призналась, что в настоящий момент она находится в Дубае, и показала кадры из своих апартаментов, расположенных в престижном районе города.

При этом исполнительница пока не раскрыла, с кем отдыхает в ОАЭ и взяла ли с собой дочь.

Напомним, знакомство Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой произошло на гастролях в Екатеринбурге. Певица была его давней фанаткой, и после концерта ей удалось встретиться с музыкантом. Певица рассказывала, что их общение вскоре переросло в дружбу, а потом они осознали, что хотят быть вместе. Влюбленные поженились в 2010 году, и 8 октября 2015 года у них появилась дочь Вероника.

Ранее Юлия Проскурякова призналась, что считает свои формы неидеальными.

Также мы писали, что Проскурякова смутила поклонников, выйдя в свет в ультракоротком платье.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Юлия Проскурякова
Игорь Николаев
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