Жена Игоря Николаева покинула Россию

Певица призналась, что в настоящий момент она находится в Дубае, и показала кадры из своих апартаментов, расположенных в престижном районе города.

При этом исполнительница пока не раскрыла, с кем отдыхает в ОАЭ и взяла ли с собой дочь.

Напомним, знакомство Игоря Николаева с Юлией Проскуряковой произошло на гастролях в Екатеринбурге. Певица была его давней фанаткой, и после концерта ей удалось встретиться с музыкантом. Певица рассказывала, что их общение вскоре переросло в дружбу, а потом они осознали, что хотят быть вместе. Влюбленные поженились в 2010 году, и 8 октября 2015 года у них появилась дочь Вероника.

Ранее Юлия Проскурякова призналась, что считает свои формы неидеальными.

Также мы писали, что Проскурякова смутила поклонников, выйдя в свет в ультракоротком платье.