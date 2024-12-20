«Такие ножки прятала!»: Проскурякова показала фигуру в откровенном платье после слухов о беременности
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Обычно Юлия Проскурякова предпочитает выходить в свет в закрытых нарядах. Но 42-летняя жена Игоря Николаева решила примерить новый образ — она появилась на публике в ультракоротком платье с глубоким декольте.
Проскурякова выбрала смелый образ для выступления на сцене. Юлия появилась в черном блестящем платье с открытыми плечами длины мини. Вырез в зоне декольте наряда практически доходит до талии. Видео в новой одежде жена композитора показала в социальных сетях.
Однако верх платья не совсем плотно прилегал к фигуре артистки, поэтому для съемок видео пришлось тщательно подбирать правильный ракурс, чтобы не показать лишнего. Очевидно, что наряд рассчитан на более пышный бюст. В итоге, когда звезда поворачивалась боком, между платьем и телом было заметно приличное расстояние.
Подписчики сразу же заметили несоответствие и написали о нем в комментариях. По их словам, платье подобрано с неправильным декольте.
Однако ноги Юлии в новом наряде смотрелись восхитительно. Женщину сразу же засыпали комплиментами.
«Ах, какие ножки!», «Такие ножки прятала!», «Шикарный новый образ»", — написали в комментариях.
Напомним, недавно певицу заподозрили в беременности на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» в Москве. Тогда Юлия Проскурякова появилась на публике в облегающем платье, и многие разглядели у артистки округлившийся живот. Знаменитость возмутилась информации о своем «интересном» положении и призвала «прекратить хейтить» женщин за неидеальную фигуру.