«Такие ножки прятала!»: Проскурякова показала фигуру в откровенном платье после слухов о беременности

Однако верх платья не совсем плотно прилегал к фигуре артистки, поэтому для съемок видео пришлось тщательно подбирать правильный ракурс, чтобы не показать лишнего. Очевидно, что наряд рассчитан на более пышный бюст. В итоге, когда звезда поворачивалась боком, между платьем и телом было заметно приличное расстояние.

Подписчики сразу же заметили несоответствие и написали о нем в комментариях. По их словам, платье подобрано с неправильным декольте.

Однако ноги Юлии в новом наряде смотрелись восхитительно. Женщину сразу же засыпали комплиментами.

«Ах, какие ножки!», «Такие ножки прятала!», «Шикарный новый образ»", — написали в комментариях.

Напомним, недавно певицу заподозрили в беременности на премьере клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» в Москве. Тогда Юлия Проскурякова появилась на публике в облегающем платье, и многие разглядели у артистки округлившийся живот. Знаменитость возмутилась информации о своем «интересном» положении и призвала «прекратить хейтить» женщин за неидеальную фигуру.