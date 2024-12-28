Жена Игоря Николаева сделала признание о своей внешности: «Не совсем идеальные формы»

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова высказалась о своей внешности. Она призналась, что считает свои формы неидеальными.

В последнее время артистка стала все чаще выходить в свет и удивлять поклонников своими нарядами. Образы звезды стали более яркими, и она даже начала носить короткие платья. Оказалось, что у Юлии просто сменился стилист, и работой с ним она очень довольна. Она поделилась, что не считает свою фигуру модельной, но благодаря хорошо подобранной одежде теперь чувствует себя красивой.

«Нам еще есть, над чем поработать и стать лучше, но уверенность в собственной привлекательности, несмотря на не совсем идеальные формы (это по моему мнению), у меня уже есть. Интересно ваше мнение», - рассказала Проскурякова.

В Сети пользователи успокоили Юлию и сделали ей немало комплиментов. Поклонники отметили, что у нее красивые ноги, да и в целом она выглядит очень хорошо.

К слову, недавно из-за изменений в фигуре певицу заподозрили в беременности. И эти слухи сильно возмутили Юлию.

Ранее Юлия Проскурякова снялась в облегающем платье.