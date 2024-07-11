Жена и пасынок Олега Газманова вышли в свет в Москве

Жена Олега Газманова Марина вышла в свет с сыном от Вячеслава Мавроди в Москве. Марина рассказала о светском мероприятии в личном блоге.

В Большом театре состоялось закрытие сезона. Газманова и Филипп Муравьев решили провести вместе вечер и посетить балет «Дон Кихот». По словам Марины, сын — не любитель театрального искусства, ему было нелегко смотреть постановку, идущую 3 часа.

«Он получил мощный удар под дых, когда узнал, сколько по времени длится «Дон Кихот». Три божественных часа для меня и три часа сыновьей аскезы для него», — рассказала Марина.

Как выяснилось, пасынок Газманова интересуется футболом. Он предпочел бы посмотреть матч Чемпионата Европы, однако ради мамы сделал исключение. По словам Марины, она осталась довольна вечером, проведенным с сыном.

Напомним, что Газманова родила Филиппа от Вячеслава Мавроди. Их отношения не были долгими.

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