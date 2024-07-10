«Пусть подавятся»: Олег Газманов отреагировал на арест квартиры в Юрмале

Олег Газманов ответил на санкции в отношении его заграничного жилья. Об этом сообщает mk.ru.

В 2022 году Олегу Газманову запретили любую финансовую деятельность на территории Латвии — у артиста и его жены там есть дом, который он приобрел во время поездок на музыкальный фестиваль. Однако ни продать жилье, ни въехать на территорию Латвии артист не может из-за санкций.

По словам Газманова, ему все равно на запреты.

«Я имею право только платить коммуналку, да и то это сложно из-за ликвидации счетов. Да пусть подавятся этой квартирой! Я — кавалер всех санкций, которые можно наложить, даже Новая Зеландия, Канада и Австралия — наложили, и я на всех на них наложил. Мне ничего не нужно там, у меня все есть здесь», — заявил он.

Артист также вспомнил о недавней блокировке его YouTube-канала. Газманов рассказал, что на днях презентовал новую песню, которую разрешил фанатам выкладывать на YouTube.

«В Сети попросил поклонников скачать и разместить в Ютубе — пусть они замучаются затыкать. Это — ответный залп», — объяснил певец.

Ранее мы писали о том, что Олег Газманов пожаловался на отсутствие драников в отеле.